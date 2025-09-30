Eram consideradas as gémeas mais bonitas de Portugal. Veja como estão agora

Mariana Martinho e Margarida Martinho, as inesquecíveis gémeas Rita e Sílvia, que marcaram a terceira temporada dos Morangos com Açúcar, têm 36 anos de idade.

Apesar de atualmente estarem longe do pequeno ecrã, as irmãs continuam a conquistar milhares de seguidores com a sua presença nas redes sociais, onde partilham memórias, reflexões e momentos cheios de ternura. Margarida Martinho tem 80,1 mil seguidores e Mariana Martinho 78 mil seguidores no Instagram.

A gémeas têm um blog sobre viagens e dicas, intitulado «See me twice».

Com a mesma cumplicidade de sempre, Mariana e Margarida continuam a ser um símbolo de ternura e talento, conquistando corações agora também no mundo digital.

Prepare-se para uma viagem no tempo: percorra a nossa galeria e veja como eram adoráveis em pequenas… e como estão deslumbrantes agora!