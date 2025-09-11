«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 12min
«Essa é a minha vida neste momento»: Com look arrojado, Cristina Ferreira faz revelação exclusiva - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Esta quinta-feira, dia 11 de setembro de 2025, Cristina Ferreira marcou presença na Apresentação de Grelha da TVI, no Praia no Parque, em Lisboa,

A apresentadora posou ao lado de Cláudio Ramos, com quem apresenta o programa «Dois às 10».

Com um look preto total constituido por um top e calças, Cristina falou em exclusivo sobre a sua escolha: «Reflito os meus estados espírito. Todos falam de fase tranquila e recheada de amor, e essa é a minha vida neste momento».

Também Cláudio Ramos optou por um visual da mesma cor.

De recordar que Cristina Ferreira é a apresentadora de «Casa dos Segredos», que estreia este domingo, 14 de setembro.

Mais Fotos

A elegância em pessoa: De vestido preto, Fernanda Serrano encanta tudo e todos

A Protegida
Hoje

Sexy e ousada, Rita Pereira deslumbra de vermelho na apresentação da nova grelha TVI

Hoje

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Hoje

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Hoje

De bolos a gratinados: o conjunto que transforma a air fryer

Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Carlota é encontrada sozinha e com um bilhete ameaçador

A Protegida
Hoje
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
ter, 9 set
1

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

12 ago 2024
2

Ator famoso dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
3

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
4

Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Ontem
5

O aspirador 6 em 1 que limpa até líquidos e custa menos do que imagina

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«Esta novela tem tudo para agarrar o público»: Terra Forte promete fazer a diferença nas suas noites

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
Ontem

20 anos depois: Benedita Pereira e João Catarré estão de volta à TVI e protagonizam novo par romântico

Hoje

Com calças estilo anos 90, Kelly Bailey 'quebra a regra'

A Fazenda
Hoje

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

Este ator de peso está de regresso à TVI para uma nova aposta na ficção

Hoje

Roupa a menos de 5€? A nova coleção da atriz Carolina Carvalho está a ser um sucesso

Hoje

«Hoje começo o dia com um pedido de ajuda!»: Sofia Arruda lança o alerta e não deixa ninguém indiferente

Hoje

«Onde chegámos?»: Atriz famosa faz alerta sobre o hábito que todos os casais deviam evitar

Hoje

«Se não fosse com ele...» Noivo de Maria Botelho Moniz mostra memórias únicas com o filho que poucos conhecem

Hoje

«Tanto tempo sem ti»: Aos 98 anos, Ruy de Carvalho emociona ao falar do grande amor da sua vida

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN