Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Está à procura do vestido de noiva ideal? Inspire-se neste de Benedita Pereira em «Terra Forte»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:22
Está à procura do vestido de noiva ideal? Inspire-se neste de Benedita Pereira em «Terra Forte» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Se está à procura do vestido de noiva perfeito, há inspirações que saltam diretamente do pequeno ecrã para a vida real. E, é exatamente isso que acontece com o look de Flor em Terra Forte. Interpretada por Benedita Pereira, a personagem deslumbra no momento do casamento com Sammy, vivido por José Fidalgo, ao usar um vestido que já está a conquistar futuras noivas.

Um vestido de noiva elegante e moderno

O vestido escolhido para Flor é a definição de sofisticação com um toque contemporâneo. Trata-se de um modelo branco, de corte cai-cai, que valoriza o colo e cria uma silhueta elegante. O detalhe assimétrico no peito acrescenta originalidade, tornando o vestido diferente dos modelos mais tradicionais.

Na zona da cintura, as pregas subtis ajudam a estruturar o look e a destacar a figura, criando um efeito fluido e delicado. O comprimento até aos pés reforça o lado clássico, ideal para quem procura um visual intemporal.

O detalhe que faz toda a diferença

Um dos elementos mais marcantes deste vestido é, sem dúvida, a capa branca transparente. Longa e leve, acompanha os braços de forma elegante e deixa as costas à mostra, criando um contraste entre romantismo e sensualidade.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

O fecho por baixo do pescoço dá um acabamento sofisticado e transforma completamente o look, sendo uma alternativa moderna ao véu tradicional.

Inspiração para noivas atuais

O vestido de Flor em Terra Forte é perfeito para noivas que querem fugir ao óbvio sem perder elegância. Combina:

  • Minimalismo com detalhes diferenciadores
  • Corte clássico com apontamentos modernos
  • Sensualidade discreta com romantismo

Se está indecisa sobre o seu vestido de noiva, este modelo pode ser o ponto de partida ideal para encontrares algo que reflita a tua personalidade — simples, elegante e inesquecível.

Seja para um casamento tradicional ou contemporâneo, inspirações como esta mostram que o vestido perfeito está nos detalhes.

Terra Forte

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Terra Forte
Hoje

Terra Forte: Leumi e Susette ficam intrigados com recado de Sammy para António

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Maria de Fátima é pressionada a matar Manuel

Terra Forte
Ontem

Terra Forte- Maria de Fátima fica incrédula: «O seu pai fez um acordo com a polícia para não ser preso»

Terra Forte
Ontem
Mais Terra Forte

Mais Vistos

Diogo Valsassina fala sobre a dor de ver partir quem se ama: «Todos os dias tenho saudades»

9 jul 2025
1

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Hoje
2

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Amor à Prova
Ontem
3

Gravidez sem filtros: Jéssica Athayde emociona com confissão inesperada

Amor à Prova
ter, 28 abr
4

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Terra Forte
Hoje
5

Vem aí em «Terra Forte»: Por Cobra, Maria de Fátima tem um ataque de ciúmes à frente do marido e dos filhos

Terra Forte
seg, 6 abr
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Bomba em «Terra Forte»: Afinal, Dani não é filha de Cobra

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Amália procura conforto nos braços de Tomás e é isto que acontece

Amor à Prova
Hoje

Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Hoje

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
Hoje

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria quer acabar com Maria de Fátima?

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

Da realidade para a ficção: Guilherme Filipe, Afonso de «Amor à Prova», viveu de perto uma situação de demência

Amor à Prova
Hoje

Benedita Pereira faz homenagem emocionante à mãe e recebe chuva de elogios: «Herdei da minha mãe»

Terra Forte
Hoje

«Ajuda, por favor»: Catarina Siqueira vive momento intenso a poucos dias do aniversário da filha

Hoje

«É sem dúvida duro»: Famosa atriz emociona ao expor como explicou separação ao filho de quatro anos

Ontem

«A minha filha»: Ana Guiomar reage a gesto carinhoso de Diogo Valsassina

Amor à Prova
Ontem

«Tens de lidar com isso»: Marta Melro faz revelação inesperada sobre a filha Aurora

Ontem
Mais Fora do Ecrã