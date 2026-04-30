Está à procura do vestido de noiva ideal? Inspire-se neste de Benedita Pereira em «Terra Forte»

Se está à procura do vestido de noiva perfeito, há inspirações que saltam diretamente do pequeno ecrã para a vida real. E, é exatamente isso que acontece com o look de Flor em Terra Forte. Interpretada por Benedita Pereira, a personagem deslumbra no momento do casamento com Sammy, vivido por José Fidalgo, ao usar um vestido que já está a conquistar futuras noivas.

Um vestido de noiva elegante e moderno

O vestido escolhido para Flor é a definição de sofisticação com um toque contemporâneo. Trata-se de um modelo branco, de corte cai-cai, que valoriza o colo e cria uma silhueta elegante. O detalhe assimétrico no peito acrescenta originalidade, tornando o vestido diferente dos modelos mais tradicionais.

Na zona da cintura, as pregas subtis ajudam a estruturar o look e a destacar a figura, criando um efeito fluido e delicado. O comprimento até aos pés reforça o lado clássico, ideal para quem procura um visual intemporal.

O detalhe que faz toda a diferença

Um dos elementos mais marcantes deste vestido é, sem dúvida, a capa branca transparente. Longa e leve, acompanha os braços de forma elegante e deixa as costas à mostra, criando um contraste entre romantismo e sensualidade.

O fecho por baixo do pescoço dá um acabamento sofisticado e transforma completamente o look, sendo uma alternativa moderna ao véu tradicional.

Inspiração para noivas atuais

O vestido de Flor em Terra Forte é perfeito para noivas que querem fugir ao óbvio sem perder elegância. Combina:

Minimalismo com detalhes diferenciadores

Corte clássico com apontamentos modernos

Sensualidade discreta com romantismo

Se está indecisa sobre o seu vestido de noiva, este modelo pode ser o ponto de partida ideal para encontrares algo que reflita a tua personalidade — simples, elegante e inesquecível.

Seja para um casamento tradicional ou contemporâneo, inspirações como esta mostram que o vestido perfeito está nos detalhes.