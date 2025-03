Esta atriz celebra um ano da filha, depois da separação com o companheiro

Dois meses após anunciar separação, Angie Costa vive férias escaldantes

Angie Costa, de 24 anos, celebrou esta segunda-feira, 25 de março, o primeiro aniversário da filha, Alice. A influenciadora digital e atriz assinalou a data especial com uma publicação emocionante no Instagram, onde partilhou várias fotos com a bebé e deixou uma mensagem cheia de amor.

"1 ano do melhor cheirinho do mundo ❤️ floresces-me de amor e alegria todos os dias".

Os seguidores não ficaram indiferentes à ternura da publicação e rapidamente encheram os comentários com mensagens carinhosas: "Parabéns querida Alice", "Parabéns à princesa mais fofa e simpática", "Lindas!!! Parabéns".

Alice é fruto da relação entre Angie Costa e Miguel Coimbra, de 34 anos, que são também pais de Martim, de 4 anos. O casal anunciou a separação no início de janeiro deste ano, mas mantém uma relação de respeito e carinho pelos filhos em comum.

Uma data especial para Angie e Alice, que continua a encher a vida da influenciadora de amor e alegria!

