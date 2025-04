Esta atriz da TVI não contém a emoção com o talento do filho mais novo. Saiba o motivo

No passado dia 6 de abril, Susana Arrais partilhou com os seus seguidores um momento muito especial que a deixou profundamente emocionada. A atriz partilhou um vídeo do filho Tomé Arrais, no qual o menino se revela um pequeno talento. No vídeo, Tomé toca Ukulele e canta uma música, e a sua voz suave e ternurenta não deixou ninguém indiferente.

A alegria e o orgulho de Susana são evidentes, e é impossível não notar a emoção genuína que a atriz transmite ao compartilhar este momento com os seus fãs. A acompanhar o vídeo, pode-se ler: «Quando um filho te comove».

Este registo foi, sem dúvida, uma forma de Susana Arrais mostrar o orgulho que sente pelo filho e a gratidão por momentos tão especiais que a vida lhe oferece.

Ora veja:

Susana Arrais teve o seu primeiro papel, como protagonista, na TVI em "Sonhos Traídos" (2002) e depois disso muitas outras novelas se seguiram, como "Ilha dos Amores", "Deixa Que Te Leve", "Meu Amor", "Mulheres", "Jardins Proibidos", "Santa Bárbara" (atualmente em transmissão na TVI Ficção), "Ouro Verde", "Valor da Vida", "Prisioneira", "Amar Demais", "Quero é Viver" e agora faz parte do elenco de "Queridos Papás". A atriz participou ainda nas séries "Morangos com Açúcar" e "I Love It".

