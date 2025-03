Esta atriz da TVI vive momentos únicos com as mulheres dos jogadores do Sporting

Inês Aguiar, a talentosa atriz de 26 anos que interpreta Mafalda na novela A Fazenda, da TVI, tem dado que falar nas redes sociais com a sua mais recente partilha. A atriz publicou um conjunto de fotografias que retratam alguns dos seus momentos favoritos das últimas semanas, mostrando-se radiante e a aproveitar a vida ao máximo.

O que mais chamou a atenção dos seguidores foi um dos registos onde a atriz surge num ambiente descontraído ao lado de Emilie Sofie Nissen, mulher do jogador do Sporting Morten Hjulmand, Hannaa Echtaibi, companheira do central neerlandês contratado ao Mainz, e Naomi St. Juste. O grupo desfrutou de uma noite animada num bar, mostrando uma cumplicidade especial e reforçando os laços de amizade entre Inês Aguiar e as mulheres dos jogadores leoninos.

De recordar que Inês Aguiar namora com o avançado do Sporting Clube de Portugal Viktor Gyökeres.

Nas restantes fotografias da publicação, vê-se Inês Aguiar a aproveitar o tempo livre, sempre com um sorriso no rosto e rodeada de amigos. A atriz tem conquistado cada vez mais fãs, não só pelo seu talento no pequeno ecrã, mas também pelo seu estilo de vida descontraído e carismático.

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios, com seguidores a destacarem a beleza e o brilho da atriz. “Sempre maravilhosa!”, “Que fotos incríveis, Inês!” e “Adoro esta vibe!” foram algumas das mensagens deixadas pelos fãs.

Com uma carreira em ascensão e uma vida social cheia de momentos especiais, Inês Aguiar continua a mostrar que brilha dentro e fora do ecrã, conquistando o público e fazendo novas amizades no mundo do futebol.

