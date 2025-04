Esta atriz está a fazer furor além fronteiras: «Extremamente linda»

O namorado de Kika Cerqueira Gomes é um conhecido piloto de Fórmula 1. Adivinha o destino de sonho em que estão agora?

No passado dia 17 de abril, Kika Cerqueira Gomes partilhou várias fotos em biquíni, diretamente do Brasil — e os elogios não tardaram a surgir. A modelo, que celebrou recentemente mais um aniversário, esteve a desfrutar de uns dias de descanso na idílica Praia do Forte, acompanhada pela mãe, Maria Cerqueira Gomes, e outros membros da família.

Nas imagens partilhadas no Instagram, a modelo de 22 anos, surge descontraída em biquíni. O registo foi mais do que suficiente para fazer furor entre os seguidores, que não pouparam nos elogios.

Entre os comentários, destacam-se frases como: «hermosa», «Kika você é extremamente linda», «so pretty», «so gorgeous».

Com um estilo cada vez mais internacional e uma presença forte nas redes sociais, Kika Cerqueira Gomes continua a somar admiradores além fronteiras, afirmando-se como uma das jovens figuras públicas mais carismáticas da sua geração.

Veja as fotos:

Veja também: