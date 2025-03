Esta atriz esteve no Carnaval do Rio e desabafa: «Tem muito beijo»

Inês Aires Pereira esteve no Rio de Janeiro, onde aproveitou o sol, a praia e muito samba no pé. A atriz viajou até à "cidade maravilhosa" para viver intensamente o Carnaval, mas já regressou a Portugal. Depois de dias repletos de folia, diversão e calor, chegou o momento de voltar à rotina e ao inverno português.

No regresso a Lisboa, Inês Aires Pereira fez um desabafo sobre a experiência vivida no Brasil e destacou a magia do Carnaval carioca.

A atriz começou por realçar o clima quente do Rio de Janeiro e a intensidade da festa: «À uma da manhã estás no pico, já super alegre porque já bebeste 4 ou 5 cervejas… a sentir a música por todos os lados, um grande bafo e as pessoas vão nuas, nuas… vão tapadas, tapam as maminhas, quer dizer, cada um vai como quer, o Carnaval não é sobre nudez…».

Para Inês Aires Pereira, o Carnaval representa liberdade e leveza, sendo uma celebração onde cada um pode expressar-se como quiser: «É viver aquele momento de forma leve, bonita, a liberdade de eu poder escolher uma roupa que é gira, que me sinto sexy, está calor, posso pôr só isto… O Carnaval é isto porque se está tudo a cagar, porque as pessoas estão felizes, estão com amor, com calor…».

A atriz reconhece que existe um choque cultural entre Portugal e o Brasil, destacando que os brasileiros têm uma atitude mais despreocupada em relação ao julgamento dos outros: «É uma sensação tão boa e é tão fixe que eu adorava que toda a gente tivesse a experiência de se sentir livre, de se vestir como quiser, porque é indiferente, porque eles não vão olhar… vão olhar depois, quem quiser tem muito beijo no Carnaval».

Por fim, deixou uma reflexão sobre o verdadeiro significado da festa: «O Carnaval não é só de sexo, sabem? Não é sobre sexo. É sobre amor, liberdade, folia… então não é sobre maldade de cabeça, não há esta maldade».

Veja o desabafo completo, aqui: