Esta é a foto fora do normal de Kelly Bailey e do pequeno Vicente Blue

Não vai acreditar no meio de transporte que Kelly Bailey e Lourenço Ortigão usam

Kelly Bailey surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia ternurenta, mas fora do comum, ao lado do filho, Vicente Blue. A atriz partilhou o registo no Instagram e rapidamente encantou os fãs.

Na imagem, mãe e filho surgem deitados no meio de um campo de ténis, num momento de cumplicidade e diversão. Vicente Blue, com apenas 2 anos, segura uma bola de ténis nas mãos, enquanto observa a mãe, deitada ao seu lado, num claro momento de descontração.

A fotografia dá a entender que Kelly Bailey terá acabado de jogar ténis e, num gesto espontâneo de cansaço ou brincadeira, se deixou cair no chão. O pequeno Vicente, sempre atento e curioso, parece ter imitado a mãe e aproveitado a ocasião para se deitar também, criando assim um cenário inesperado e cheio de ternura.