Esta é a tradição de Cristina Ferreira com mais de 30 anos: “É aqui que pouso o coração”

Todos temos aquele lugar onde o tempo abranda, o corpo descansa e desligamos. Para Cristina Ferreira, esse lugar tem nome e cheira a mar, a peixe grelhado e a memórias felizes. É em Vila Nova de Milfontes, no coração do Alentejo, que a apresentadora de 47 anos regressa ano após ano, mantendo viva uma tradição de mais de três décadas, sempre com a família por perto.

Nas redes sociais, Cristina partilhou um conjunto de imagens das suas férias na vila alentejana, acompanhadas de um texto que, mais do que descrever, transmite sentimento: «Há mais de 30 anos que é casa de férias, onde a água fria lava a alma, o rio corre na direção certa e a família se une em amor», escreveu. E completou com uma imagem de verdadeira felicidade: «Vamos muitos, numa só casa, a dormir em sofás e a desejar o sabor do peixe ali grelhado com salada. Fazemos tudo igual, todos os anos.»

A apresentadora, atualmente de férias em Menorca com o namorado, o tenista João Monteiro, 31 anos, não esquece, no entanto, as origens e a importância deste reencontro anual com o Alentejo. Para Cristina, é ali que recarrega baterias e onde tudo faz sentido: «Acho que é aqui que ganho a energia do ano. E onde pouso o coração.»

A publicação tocou muitos seguidores, que se identificaram com as palavras e com a emoção partilhada. «É sempre bom voltar onde se foi e é feliz, lindas fotos, boas férias Cristina, bjs HR ❤️», comentou uma seguidora. Outra chamou-lhe «a nossa princesa do Alentejo 🤍».

Uma outra seguidora emocionou-se com a memória partilhada: «Assino por baixo. Cada sentimento, cada vírgula. Cresci nas férias de verão aí passadas! Segunda casa ❤️».

Com um verão cheio, Cristina tem, ainda assim, mostrado que sabe parar. E ao fazê-lo, mostra também aos seus seguidores o valor da tradição, da família e dos lugares que nos moldam, mesmo quando a vida muda à nossa volta.

Milfontes pode ser só uma vila no mapa para muitos. Mas para Cristina Ferreira, é muito mais do que isso: é casa, é coração e é história. E continua a sê-lo, ano após ano.