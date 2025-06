Esta é uma das praias de eleição de Sílvia Rizzo e é aqui onde poderá encontrá-la

Sílvia Rizzo já deu início à sua temporada de verão, e escolheu um destino muito especial: a Costa da Caparica. A atriz partilhou nas redes sociais o seu primeiro dia de praia, e a publicação não passou despercebida aos fãs — tanto pela beleza da paisagem como pela boa disposição que a caracteriza.

Na fotografia divulgada, vemos Sílvia Rizzo na areia, de pé, com o mar ao fundo, num cenário de sol e tranquilidade. Agarrada a uma bandeira que assinala a zona segura para banhos, a atriz surge sorridente, dando início oficial aos dias de descanso junto ao mar: «Primeiro dia de praia, com direito a uma rara temperatura da água. Costa da Caparica 👌🏼😀» — escreveu na descrição da publicação, revelando que, além do calor, a temperatura da água estava surpreendentemente agradável.

A Costa da Caparica é, assim, uma das praias de eleição de Sílvia Rizzo, e não é difícil perceber porquê. Fica a poucos minutos de Lisboa, oferece vastos areais, boas condições para nadar e uma atmosfera descontraída que atrai anónimos e famosos.

Os seguidores não tardaram a reagir com entusiasmo à partilha: «Boas férias ❤️🥰», «Costa da Caparica toda a gente gosta! E uma praia rica, desfruta Sílvia Rizzooo, abraço!», «Great shot 😍», «Chegaste a Marte??? ❤️🔥», «Lindíssima ❤️».

