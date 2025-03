Esta influenciadora respondeu à letra a seguidora: «Vai trabalhar»

Catarina Gouveia é das maiores influenciadoras de Portugal. Participou em Morangos com Açúcar e era diferente!

Catarina Gouveia expôs uma reação negativa que recebeu de uma seguidora nas redes sociais. A influencer partilhou um vídeo nas stories de Instagram e acabou por receber uma mensagem desagradável de um internauta: «Vai trabalhar».

Sem deixar o comentário passar em branco, Catarina Gouveia respondeu à letra e fez questão de partilhar a sua resposta com os seguidores: «Aos amigos bem-educados da Patrícia, estendam-lhe a vossa boa educação, por favor: Muito obrigada».

De relembrar que Catarina Gouveia é atriz e influenciadora digital e que ficou conhecida do público ao participar em «Morangos com Açúcar 6 - verão», dando vida a Fátima Manuela Besugo. A sua personagem vivia com a mãe e a irmã, que só pensavam nas aparências.

