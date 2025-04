Esta jovem é filha de um apresentador e de uma atriz. Sabe que quem falamos?

No passado dia 11 de abril, Maria Rueff assinalou uma data muito especial: o 21.º aniversário da filha Laura. A atriz fez questão de partilhar publicamente o amor que sente pela filha, numa publicação emotiva nas redes sociais.

Através do Instagram, Maria Rueff publicou uma fotografia terna das duas juntas, acompanhada de uma mensagem sentida, onde cita uma conhecida canção de “The Sound of Music” para exprimir a gratidão que sente pela presença de Laura na sua vida:

«“(…) Nothing comes from nothing

Nothing ever could

So somewhere in my youth

Or childhood

I must have done something something good”…🎶

para ter a benção de te ter Laura.

Parabéns meu Amor!

@laura_rueff

21 ❤️».

A publicação não passou despercebida e reuniu inúmeras reações de carinho, tanto por parte dos seguidores como de várias figuras públicas. Sílvia Rizzo, Beatriz Barosa, Luciana Abreu, José Raposo e Sofia Grillo foram apenas alguns dos nomes que fizeram questão de deixar mensagens de parabéns a Laura nos comentários.

Veja a partilha, aqui:

De recordar que Laura é filha do ator José Pedro Vasconcelos, com quem a atriz esteve casada.

