Esta receita para a Páscoa está viral e leva apenas seis ingredientes

A atriz Helena Costa encantou os seus seguidores no Instagram ao partilhar uma receita especial de Bolo de Chocolate Mousse sem glúten. Na sua publicação, Helena descreveu a receita como "aquelas que sabem a abraço", sublinhando o carinho com que lhe foi transmitida por uma amiga próxima. A atriz destacou ainda que a receita foi "amavelmente testada e aprovada cá em casa", e incentivou os seus seguidores a experimentarem, esperando que lhes saiba tão bem quanto a ela.​

Este bolo, ideal para a Páscoa, destaca-se por ser simples e delicioso, necessitando apenas de seis ingredientes principais: duas barras de chocolate (uma com 70% de cacau e outra com 51%), 12 ovos, uma colher de sopa de óleo de coco, uma colher de sopa de farinha sem glúten para bolos, fermento sem glúten (q.b.) e uma colher de chá de bicarbonato de sódio alimentar.

Para preparar este delicioso bolo de chocolate mousse sem glúten, comece por pré-aquecer o forno a 220°C. Enquanto o forno aquece, derreta duas barras de chocolate — uma com 70% de cacau e outra com 51% — em banho-maria ou em lume brando, adicionando um pouco de água para evitar que o chocolate queime. Após obter uma mistura suave, adicione uma colher de sopa de óleo de coco e mexa bem. Retire do lume e reserve.​

Separe as gemas das claras de 12 ovos. Adicione as gemas ao chocolate derretido, mexendo até obter uma mistura homogénea. Em seguida, incorpore uma colher de sopa de farinha sem glúten para bolos, uma quantidade a gosto de fermento sem glúten e uma colher de chá de bicarbonato de sódio alimentar. Misture bem para integrar todos os ingredientes secos.​

À parte, bata as claras em castelo até ficarem bem firmes. Com cuidado, envolva as claras batidas na mistura de chocolate, utilizando movimentos suaves para manter a leveza da massa.​

Unte uma forma de bolo com mola com óleo de coco e polvilhe com farinha sem glúten. Verta a massa na forma preparada e leve ao forno durante 10 a 20 minutos, dependendo do quão líquido ou firme pretende que o centro do bolo fique. Após a cozedura, retire do forno e deixe arrefecer um pouco antes de abrir a forma de mola. Antes de servir, pode polvilhar com chocolate em pó, se desejar.​

Este bolo é uma excelente opção para quem procura uma sobremesa sem glúten, combinando a intensidade do chocolate com uma textura suave e fofa.

