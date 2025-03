Estas são as 5 dicas da atriz da TVI para evitar a separação depois de ter filhos

Sandra Silva, atriz de «Morangos com Açúcar», está noiva. Veja as fotos!

Sandra Silva, atriz e influencer portuguesa, utilizou as redes sociais para abordar um tema que afeta muitos casais: a dificuldade de manter uma relação saudável depois da chegada dos filhos. No Instagram, partilhou cinco estratégias fundamentais para preservar o amor e evitar a separação, destacando a importância da comunicação, do tempo a dois e da divisão equilibrada das responsabilidades.

A atriz começou por realçar a necessidade de uma comunicação aberta entre o casal , reforçando que expressar sentimentos e necessidades é essencial para evitar que pequenos problemas se acumulem até ao ponto de rutura. “Falar sobre TUDO, o que sentimos, o que não gostamos, o que gostamos, o que precisamos”, aconselhou Sandra, frisando que resolver os desafios à medida que surgem é a chave para manter o equilíbrio na relação.

Outro ponto que destacou foi a prioridade do tempo a dois , lembrando que antes de serem pais, já eram um casal. Mesmo que seja apenas por uma hora, o importante é que esse tempo seja de verdadeira conexão, incluindo o cuidado com a intimidade.

Além disso, a influencer sugeriu uma estratégia prática para evitar conflitos diários: criar uma lista com todas as tarefas do dia a dia e dividi-las entre o casal. Sandra Silva sublinha que a divisão não precisa de ser 50/50, mas deve ser ajustada conforme as preferências e capacidades de cada um, garantindo que ambos se sintam valorizados e compreendidos.

Entre os conselhos, destacou ainda a importância de não ir dormir chateado , pois prolongar desentendimentos apenas torna mais difícil a reconciliação. Por fim, sugeriu um exercício simples, mas eficaz: recordar os motivos que levaram o casal a estar junto e focar-se nos aspetos positivos da relação, especialmente nos momentos mais desafiantes.

Sandra Silva deixou ainda uma mensagem crucial: “Se há problemas na relação, pedir ajuda!” , defendendo que muitas separações podem ser evitadas se os casais procurarem apoio profissional atempadamente. A influencer mencionou especialistas que recomenda, como a doula Catarina Gaspar e a coach de casais Catarina Beato.

Por fim, sublinhou que, apesar destes conselhos, o mais importante é que cada casal encontre o caminho que traz mais felicidade e bem-estar para todos, reconhecendo que, em alguns casos, a separação é a melhor opção.

A atriz, de 28 anos, está noiva de João Borges, fotógrafo e videógrafo, com quem tem um filho, Vasco, que nasceu em 2022. Recorde-se que Sandra Silva deu vida a Carolina em «Morangos com Açúcar», entre 2009 e 2010, e fez parte do elenco de «Doce Fugitiva», entre 2006 e 2007.

