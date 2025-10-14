Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único

  TVI Novelas
  Hoje às 10:35
Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único - TVI
As obras na nova casa de sonho de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey estão em fase adiantada e a promessa de um verdadeiro refúgio familiar começa a ganhar forma. Dez meses após o início do projeto, o casal mostra que o novo lar está quase pronto — com a piscina já concluída e a cozinha em fase final de acabamento.

O casal, que tem encantado o público com a sua cumplicidade e discrição, revelou em janeiro deste ano que estava a construir uma nova moradia, um espaço moderno, com piscina e amplas divisões, pensado ao detalhe para acolher a família.

Nas redes sociais, Lourenço Ortigão, de 36 anos, partilhou novas imagens da casa e mostrou, orgulhoso, que já há água na piscina, um dos elementos mais aguardados da casa. Visivelmente feliz, o ator mergulhou pela primeira vez e celebrou o momento com entusiasmo, identificando Kelly Bailey. Mas o que mais surpreendeu foi a cozinha de sonho, com vista direta para a piscina e janelas amplas que se abrem por completo, criando um ambiente luminoso e perfeito para o casal desfrutar de momentos únicos no novo refúgio. 

Mas as boas novidades não se ficam por aqui. A cozinha, uma das divisões preferidas de Lourenço, também está praticamente pronta. O ator mostrou o espaço onde, segundo o próprio, vai dar largas à imaginação e preparar muitas refeições em boa companhia: “Os sonhos estão a tornar-se realidade”, escreveu o ator na legenda da publicação, junto à bancada da nova cozinha.

Com as obras em ritmo acelerado e os detalhes finais a serem ultimados, tudo indica que a mudança para o novo lar poderá acontecer muito em breve. A nova casa promete ser um verdadeiro refúgio de amor e tranquilidade, refletindo a fase madura e feliz que Lourenço Ortigão e Kelly Bailey vivem, tanto a nível pessoal como profissional.

Veja aqui um momento cúmplice entre o casal quando estava de férias. Relembre-se que a atriz Kelly Bailey e o ator Lourenço Ortigão foram pais de Vicente Blue a 9 de julho de 2023. 

