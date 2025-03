Este ator da TVI é casado com uma irmã de Carolina Patrocínio. Veja a foto adorável que publicaram

Tiago Teotónio Pereira e Rita Patrocínio preparam-se para ter o terceiro filho?

Tiago Teotónio Pereira, ator da TVI, é casado com Rita Patrocínio. O casal deu o nó no dia 9 de setembro de 2024. O ator e a irmã de Carolina Patrocínio são pais de duas meninas, Camila, de 2 anos, e Júlia, de 9 meses, que nasceu a 23 de maio.

A designer, conhecida pelo seu talento na criação de vestidos, não poupa partilhas nas suas redes sociais, onde mostra o lado mais pessoal da sua vida, sempre rodeada de momentos ternos e familiares.

Recentemente, Rita Patrocínio partilhou com os seguidores o disfarce de Carnaval da filha, Camila, além de alguns momentos especiais dos últimos dias, terminando com uma fotografia adorável ao lado do marido, Tiago. As redes sociais da designer têm sido um verdadeiro registo de felicidade, com a família a mostrar-se unida e feliz, sempre rodeada de carinho.

A partilha desta fotografia encantou os seguidores do casal, que não pararam de elogiar o quão fofos estão os dois, sempre acompanhados pelas suas filhas. Sem dúvida, o amor entre Tiago e Rita e a união da sua família é algo que inspira e emociona muitos dos seus fãs.

Veja a partilha completa aqui e percorra a galeria que preparámos para si para ver mais fotos do casal.

Veja também: