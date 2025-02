Este ator fez parte da série com mais temporadas da história e está de regresso à TVI: «Bom filho a casa torna»

No passado dia 20 de fevereiro, a TVI celebrou 32 anos de existência. A grande festa de aniversário aconteceu no dia 22, com um evento especial que marcou a data: a tão aguardada Gala do 32.º aniversário da TVI, no Casino Estoril.

O evento reuniu algumas das figuras mais emblemáticas do canal, como Rita Pereira, José Condessa, Matilde Reymão e Ruy de Carvalho. Mas não só! Houve uma presença muito especial que apanhou todos de surpresa!

Um ator muito acarinhado pelo público português está de regresso à equipa da TVI, e a novidade foi anunciada em direto por Cristina Ferreira. Estamos a falar de João Catarré!

A apresentadora aproveitou o momento para revelar um segredo: «Nós temos de contar um segredo, como ninguém podia saber que o João estava de regresso ele em todos os alinhamentos foi o Cristiano Ronaldo. Há muita malta que hoje está à espera do Cristiano Ronaldo».

Recorde-se que o ator se estreou como protagonista na primeira temporada da icónica telenovela juvenil portuguesa «Morangos com Açúcar» (2003/2004), da TVI, no papel de "Pipo". Agora, aos 44 anos, João Catarré está prestes a regressar ao ecrã da sua estação!

Veja o momento especial da gala, aqui:

