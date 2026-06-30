Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Esta praia é uma das mais bonitas do Mundo, Fica em Portugal e é quase deserta

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

«A Madrasta»: Louca de raiva, Francisca faz revelação chocante a Pedro sobre o bebé

A Madrasta
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa?

Hoje

"A pele está muito mais hidratada, firme e rejuvenescida". Este produto coreano é comparado a tratamentos caros

Hoje

Reviravolta em «Terra Forte»: livre de Flor, Sammy não perde tempo e mergulha numa noite de loucura com outra

Terra Forte
Hoje

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Hoje

Momento dramático em «A Madrasta»: Diana vê Beatriz após ser atropelada

A Madrasta
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte – Sammy implacável com Flor: «Não sabes se alguma vez amaste alguém na vida»

Terra Forte
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte – Flor apanha Sammy desprevenido: «Acho que devemos separar-nos»

Terra Forte
Ontem

Terra Forte – A reação emocionante de Gui à morte de Armando: «Posso contar-vos um segredo?»

Terra Forte
Ontem

A Madrasta: Ricardo surpreende Cajó e oferece-lhe dinheiro para o ajudar a sair da rua

A Madrasta
Ontem

Terra Forte – Rosa Maria alerta Flor sobre Sammy: «Está a pensar separar-se de ti»

Terra Forte
Ontem

Mais Vistos

Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

Ontem
1

Casamento em Cascais, manicure discreta e muito mais. Estes são os detalhes do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ontem
2

Vem aí outro eclipse e vai ser visível em Portugal. E ainda acontece em agosto

seg, 10 ago
3

Gabriela Barros já não está assim. Atriz faz procedimento estético e muda o rosto

Ontem
4

A 40 minutos de Lisboa há uma piscina de água salgada junto à praia: preços a partir de 3 euros

seg, 10 ago
5

Grávida, atriz portuguesa deixa mensagem que gera preocupação: «sei que esta nuvem negra vai passar...»

seg, 10 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Momento dramático em «A Madrasta»: Diana vê Beatriz após ser atropelada

A Madrasta
Hoje

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

Ontem

Terra Forte – Flor apanha Sammy desprevenido: «Acho que devemos separar-nos»

Terra Forte
Ontem

Revelação em «A Madrasta»: Toda a verdade sobre os pais e o passado de João Maria

A Madrasta
Ontem

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Hoje

Esta é a foto que José Condessa tem no fundo do telemóvel. E é uma memória de família emocionante

Ontem
FORA DO ECRÃ

O que é feito de Sónia Brazão, 15 anos após o acidente que explodiu a sua casa?

Hoje

A peruca escorregou e o Mundo descobriu: Esta é a história mais caricata do início do namoro de Cristiano Ronaldo e Georgina

Hoje

Casamento em Cascais, manicure discreta e muito mais. Estes são os detalhes do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Ontem

Como Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez conseguiram manter o casamento em segredo? Eis a resposta

Ontem

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram-se em segredo. E esta é a primeira foto dos noivos

Ontem

Esta é a foto que José Condessa tem no fundo do telemóvel. E é uma memória de família emocionante

Ontem
Mais Fora do Ecrã