Este é o acessório de verão de Kelly Bailey, que vai estar em todo o lado. Já sabemos onde pode comprar

Fãs de «A Fazenda» ficam 'irritados' com Júlia: «Não gosto desse Samuel»

Kelly Bailey aproveitou ao máximo os dias de sol no Algarve e partilhou no passado dia 29 de abril várias fotografias na praia com o filho, Vicente Blue. Os momentos de ternura entre mãe e filho encantaram os seguidores — mas houve um detalhe que também chamou a atenção: um colar e 'cheio de personalidade' que promete ser tendência neste verão.

O acessório em questão é um colar de pérolas de água doce com um pendente em forma de búzio vermelho, que a atriz usou de forma descontraída, mas sofisticada, conjugando-o com calças de ganga e uma camisa branca.

A peça é da marca Parfois, e está disponível por 49,99 € — acessível e perfeita para dar um toque especial a qualquer visual de verão, seja na praia, numa esplanada ou até em looks urbanos.

Percorra a galeria e veja as fotos partilhadas pela atriz.