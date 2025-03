Este é o cão de Ana Guiomar e faz muito sucesso nas redes sociais

Ana Guiomar, de 36 anos, é dona da cadela Leia, que adotou há dois anos e dois meses. Recentemente, a atriz partilhou várias fotos no Instagram, onde mostrou alguns momentos do seu fim de semana. Entre os registos, destacam-se uma maquilhagem, um look, a sua mãe e até a sua carteira.

No entanto, uma imagem em particular captou a atenção dos seguidores: uma fotografia da sua cadela, Leia.

Na caixa de comentários, pode-se ler: «Lindas: Tu, a mãe e a Leia», «Linda», «lindas».



Veja a partilha:

Ana Guiomar, numa outra partilha, revela a história de Leia e como a cadela chegou até sua casa. A atriz revelou que, no início, Leia era muito desconfiada e demorou a adaptar-se ao novo lar. «Há oito meses, ainda não dormia assim, descansada e livre. Qualquer aproximação, respiração ou até o mais pequeno movimento da minha parte era suficiente para a acordar, deixá-la em alerta e com algum stress, denunciando os seus medos e ansiedades», escreveu Ana Guiomar.

Adotar uma cadela adulta foi, para a atriz, uma experiência transformadora. Acredita que o amor e dedicação dos donos fazem uma diferença incrível na vida dos animais resgatados. Atualmente, Leia demonstra total confiança e carinho: «Passa horas a olhar para mim e pede mimos com a pata», partilhou.

No final da sua mensagem, Ana Guiomar fez um apelo aos seguidores para optarem pela adoção em vez da compra de animais. «Resumindo, não comprem, adotem! Não tenham medo de adotar um cão adulto».

