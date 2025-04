Este é o look de Margarida Corceiro que está viral e é ideal para a primavera. Saiba onde comprar

Margarida Corceiro marcou presença num dos eventos mais exclusivos da Kérastase, que teve lugar em Nova Iorque, ao lado de várias figuras internacionais de renome. A atriz portuguesa foi uma das convidadas especiais da marca e não passou despercebida.

No evento, Margarida Corceiro posou ao lado de Clara Galle e Nicole Wallace, ambas atrizes espanholas, conhecidas pelas suas participações em séries e filmes de sucesso, e ainda de Sydney Sweeney, estrela norte-americana da aclamada série Euphoria. Um verdadeiro encontro de estrelas, onde o glamour e o estilo estiveram em destaque.

Mas foi o look escolhido por Margarida Corceiro que captou todas as atenções. A atriz deslumbrou num conjunto cor-de-rosa da autoria do estilista português Gonçalo Peixoto, afirmando-se, mais uma vez, como um dos rostos nacionais com mais projeção além-fronteiras. O look era composto por um blazer rosa, no valor de 189,00 euros, e umas calças a condizer, que custam 110,00 euros. Um conjunto moderno, elegante e cheio de atitude, que lhe valeu muitos elogios.

A reação dos fãs não se fez esperar nas redes sociais, com a caixa de comentários repleta de mensagens de admiração e orgulho. Entre os elogios, destacam-se: «Bella», «Beleza portuguesa além fronteiras!», «Perfeita», «It’s giving cute business Barbie vibes» e «Sem defeitos».

Veja a partilha, aqui:

