Este é o pormenor da foto de Kika Cerqueira Gomes, que salta à atenção

Esta atriz está a fazer furor além fronteiras: «Extremamente linda»

Kika Cerqueira Gomes partilhou várias fotos dos últimos dias e houve uma que chamou a atenção. A modelo e atriz de 22 anos voltou a deslumbrar nas redes sociais, com um look que está a dar que falar – e há um pormenor que não passou despercebido aos fãs: uma flor cor-de-rosa estrategicamente colocada no centro do decote.

A jovem modelo surgiu com um top cor-de-rosa, justo ao pescoço, com um decote profundo que se destaca pela presença de uma flor no centro, de onde o tecido se abre para baixo, deixando a zona da barriga à mostra. Um detalhe ousado e elegante que conquistou de imediato os seguidores.

Para compor o visual, Kika escolheu umas calças de ganga claras, conjugadas com sapatos brancos bicudos e uma carteira encarnada, que deu um toque de cor ao conjunto. O look ficou completo com uns brincos dourados simples, óculos de sol e um rabo-de-cavalo bem puxado, que lhe conferiu um ar ainda mais sofisticado e "fancy".

Pierre Gasly, piloto de Fórmula 1 e namorado de Kika, não resistiu e comentou a publicação com um elogio apaixonado: "Sempre perfeita!!❤️"

Os fãs também não pouparam nos elogios: "Stunning 👏", "Princesinha linda", "Bella❤️", "Não sei falar inglês, mas sei ver a beleza. É mesmo muito bonita".

Mais uma vez, Kika Cerqueira Gomes mostrou que sabe como brilhar com elegância e estilo, captando todas as atenções com um simples – mas impactante – pormenor.

