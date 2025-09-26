Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Sammy tenta acalmar Flor, mas a chegada de António complica tudo

Terra Forte
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

A Protegida
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Terra Forte
Hoje

Primeiros episódios «Amor à Prova»: Cris e Bruno ficam a saber que podem ter um filho

Amor à Prova
Hoje

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje

A Protegida: JD comporta-se de maneira estranha ao reencontrar Gonçalo

A Protegida
Ontem

A Protegida: A reação de JD ao saber que é um dos donos da fárica

A Protegida
Ontem

Mariana apresenta a filha a JD: «Carlota, é o pai»

A Protegida
Ontem

A Protegida: Jorge foge sem Clarice, deixando-a entregue aos mafiosos

A Protegida
Ontem

A Protegida: Óscar é considerado inocente

A Protegida
Ontem

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
Ontem

Mais Vistos

Morreu o ator muito conceituado e acarinhado do público: «Partiu esta noite»

26 set 2025
1

Acampada à porta do lar dos avós, Diana Nicolau fala de tema sensível: «O preconceito que tinha era pura ignorância»

10 mar 2024
2

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje
3

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Terra Forte
Hoje
4

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
25 dez 2025
5

Ana Guiomar abre o coração: «Não precisavas de ter sido tão rígido»

Festa é Festa
31 dez 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima contrata o homem que quer acabar com ela

Terra Forte
sex, 2 jan

Amor à Prova: No dia em que completa 8 anos, Nico descobre que tem leucemia

Amor à Prova
29 dez 2025

Arrepiante: nome do filho de Edmundo Vieira é uma homenagem a Angélico Vieira

sex, 2 jan

«Nem tudo o que parece, é»: Minutos depois de entrar em a «1ª Companhia», equipa de Pedro Barroso emite comunicado

sex, 2 jan

Pedro Bianchi Prata e o filho surpreendem Maria Botelho Moniz: «Mesmo doente... depois de dias difíceis»

sex, 2 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

«Há coisas que não perdoam»: a reflexão de Pedro Bianchi Prata que está a dar que falar e emocionar

Hoje

Vem aí «A Protegida»: Hector ouve conversa secreta entre Mariana e Laura e reage

A Protegida
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Glória perde o controlo e empurra Rufino após acusação tensa

Terra Forte
Hoje

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
Hoje

Vem aí «A Protegida»: Isabel acusa Francisco e provoca um confronto explosivo

A Protegida
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: António impede que Flor descubra namoro de Dudu e Rosinha

Terra Forte
Ontem
Mais Fora do Ecrã