Este é provavelmente o post mais íntimo de Rita Pereira

No dia do Pai, Rita Pereira surpreendeu os seguidores ao partilhar um momento raro e muito íntimo no seu Instagram. A atriz publicou várias fotografias do companheiro com os filhos, Lonô e Lowê, e acompanhou as imagens com uma mensagem emocionante dedicada ao pai das crianças.

Na publicação, Rita escreveu:

"Hoje é sobre ele. O homem que eu escolhi para ser meu companheiro e tive a sorte de ser um pai EXTRAORDINÁRIO. Tive a sorte sim, porque por mais que achemos que aquela pessoa possa ser um bom pai para os nossos filhos, nunca temos a certeza, até presenciarmos.

Que pai incrível, que pai presente, que pai atento, preocupado, engraçado, divertido, sensível, afetuoso, paciente, disciplinado, motivador, protetor, que pai do caraças!!!! Que sorte que eu tenho."

A atriz terminou a mensagem em inglês, reforçando a sua admiração pelo companheiro: "I really admire and respect you as a father and it’s a pleasure watching you being it. You’re the best."

Os seguidores não ficaram indiferentes e encheram a publicação de elogios, destacando o papel exemplar do pai das crianças: «Sem dúvida!! Um granda pai!!», «Inspiração para todos os pais! Parabéns!», «Parabénsss Guiiiii! És um grande Pai».

Esta homenagem de Rita Pereira não só revelou um lado mais íntimo da sua vida familiar, como também destacou a importância da paternidade ativa e presente.

De recordar que tem 42 anos e é mãe de Lonô, de 6 anos, e Lowê, de apenas 4 meses, fruto da relação da artista com Guillaume Lalung.

