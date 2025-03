Este foi o detalhe inesperado que José Condessa deixou escapar e a protagonista é a namorada

José Condessa desfruta de férias no Rio de Janeiro com a namorada, Luisinha Oliveira.

O casal viajou até à cidade carioca para aproveitar um dos carnavais mais emblemáticos do mundo: o Carnaval do Rio! Mas a estadia não se resume apenas a festa – há também praia, sol, caipirinhas e paisagens de cortar a respiração.

No passado dia 28 de fevereiro, o ator partilhou no Instagram vários registos dos momentos vividos no Brasil, mas um deles chamou especialmente a atenção.

Durante um passeio de helicóptero sobre o Rio de Janeiro, José Condessa deixou escapar um detalhe que encantou os fãs do casal: a imagem de fundo do seu telemóvel. A fotografia escolhida? Uma imagem a preto e branco da namorada, Luisinha Oliveira.

