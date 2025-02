Este foi um dos momentos mais virais da Gala. Também se comoveu?

No passado sábado, 22 de fevereiro de 2025, a TVI celebrou mais um aniversário com uma gala especial no Casino Estoril. A noite foi marcada por momentos inesquecíveis, repletos de emoções e surpresas.

Um dos momentos mais marcantes da gala foi a homenagem da nova geração de atores aos artistas que "trilharam o caminho" antes deles, reconhecendo o seu talento e legado na representação. Num gesto de profundo respeito e admiração, o público levantou-se para um merecido aplauso de pé a nomes incontornáveis da ficção nacional, como Carmen Santos, Catarina Avelar, Cucha Carvalheiro, Lurdes Norberto, Manuel Cavaco, Maria do Céu Guerra, Maria Emília Correia, Rui Mendes, São José Lapa, Vítor Norte e Lídia Franco.

O momento culminou com uma homenagem especial a um dos maiores ícones do teatro e da televisão portuguesa. Ruy de Carvalho, uma referência incontornável da cultura nacional, foi o último a receber o prémio e o reconhecimento de uma carreira inigualável.

Este foi considerado pelos portugueses o momento mais marcante da Gala: A homenagem às referências da ficção.

Aproveite e percorra a galeria que preparamos para si e veja alguns dos looks da Gala do 32º aniversário da TVI.