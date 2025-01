Este menino já tem 37 anos e faz parte do elenco de «Vizinhos para Sempre». Reconhece esta cara?

Diogo Valsassina tem 37 anos e é um dos atores portugueses mais acarinhados pelo público..

Recentemente, regressou à TVI para abraçar um novo desafio profissional: «Vizinhos para sempre», que tem estreia marcada para sábado, 18 de janeiro de 2025.

Em que consiste a série «Vizinhos para Sempre»?

É uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola “La Que se Avecina” que vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio “Terraços do Glamour”.

Nos "Terraços do Glamour", o elenco de habitantes e trabalhadores excêntricos promete arrancar muitas gargalhadas. Desde uma família conflituosa, a um casal recém-casado, passando por uma espécie de 'Bridget Jones' portuguesa e o "chato oficial" do condomínio, todos contribuem para um quotidiano atribulado e hilariante.

A série garante muitas interações entre vizinhos: disputas eternas, mexericos constantes e desafios permanentes. Tudo isto enquanto enfrentam as adversidades de um condomínio cheio de defeitos e problemas, que de luxo só tem o preço.

A sua carreira profissional

Começou a sua carreira no mundo da representação em 2000, em «Jardins Proibidos», com 11 anos. Participou em «Super Pai», «Amanhecer» e «Ana e os sete», até que deu vida a Tojó em «Morangos com Açúcar» e nunca mais parou.

Ainda na TVI, participou noutros projetos da ficção como: «Ilha dos Amores» e «Belmonte».