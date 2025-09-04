Este sítio é perfeito para aniversários e fica apenas a 1 hora de Lisboa. Até Ana Guiomar celebrou aqui

Ana Guiomar completou 37 anos no passado dia 26 de agosto e fez questão de partilhar o momento com os seguidores. A atriz, conhecida pelo seu talento e autenticidade, publicou um carrossel de fotografias no Instagram, repleto de ternura e simbolismo.

O lugar escolhido para celebrar foi o Plaj Beach House, um restaurante e bar de praia localizado em Santa Cruz, a 1h de Lisboa. O Beach Club fica na praia da Física e oferece muita diversão e uma vasta variedade de comida, como peixe fresco.

No verão, o espaço oferece muita música após as refeições, com DJ's e outro género de música ao vivo. Bem como festas temáticas!

A legenda escolhida pela atriz para o post não deixou dúvidas sobre a forma como viveu o dia:

"Que dia maravilhoso o de ontem! Obrigada a todos os que me enviaram mensagens lindas e boas energias para este ano novo! Carrossel do amor:" — escreveu, listando momentos como “Casa ❤️ avozinha linda”, “o Oeste sempre”, “flores lindas e pés de galinha já 😅” e até a presença dos cães, que descreveu como essenciais para a felicidade.

A publicação não passou despercebida e recebeu centenas de comentários. Entre as mensagens de parabéns destacaram-se as de colegas e amigos famosos, como a atriz Sílvia Rizzo e o cantor Jorge Guerreiro, que fizeram questão de deixar votos de felicidades.

Mais uma vez, Ana Guiomar mostrou a sua forma genuína de partilhar a vida com quem a acompanha, num registo próximo e afetuoso que tanto a caracteriza.

Veja todas as imagens sobre o Beach Club escolhido pela atriz nesta galeria.

O percurso de Ana Guiomar na TVI

Ana Guiomar, nascida a 26 de agosto de 1988, em Lisboa, começou a carreira artística ainda jovem e tornou-se rapidamente uma das atrizes mais reconhecidas da televisão portuguesa.

Em 2004, a grande estreia em “Morangos com Açúcar”. Foi em Morangos com Açúcar que Ana Guiomar se tornou conhecida do grande público, interpretando Marta Navarro, uma das personagens mais marcantes da segunda temporada da série juvenil.

De 2006 a 2010, após o sucesso em “Morangos com Açúcar”, integrou outras produções da estação, consolidando o seu talento. Em 2017, regressa em “Amar Depois de Amar”. Depois de alguns anos afastada da ficção, voltou à TVI com papéis de relevo.

Em 2020, na telenovela “Amar Demais”, Ana Guiomar ganhou destaque numa personagem cativante e próxima do público, que lhe valeu grande reconhecimento.

Desde 2022 até agora, é em “Festa é Festa”, que a atriz integra o elenco da novela de sucesso, onde dá vida a Aida, uma personagem divertida, carismática e muito popular junto dos telespectadores. Com humor e autenticidade, Ana Guiomar tornou-se uma presença incontornável na ficção da TVI, conquistando várias gerações de espectadores.

Recorde, no vídeo em baixo, um dos vários momentos cómicos de Ana Guiomar como "Aida" em contracena com Pedro Teixeira na novela "Festa é Festa."

Vida pessoal: a relação terminada com Diogo Valsassina

No campo pessoal, Ana Guiomar viveu uma relação sólida com o também ator Diogo Valsassina, com quem manteve uma história de amor discreta, mas muito acarinhada pelo público.

O casal, que se conheceu ainda nos tempos de Morangos com Açúcar, anunciou a sua separação em outubro de 2024, após mais de 18 anos de relacionamento, mas mantêm uma relação de amizade e continuam a participar nas vidas um do outro, inclusive passando férias juntos no Brasil em janeiro de 2025 e trabalhando em conjunto no palco.

Com uma carreira sólida na TVI, Ana Guiomar é hoje uma das atrizes mais queridas do público português. Autêntica e espontânea, conquista tanto no ecrã como fora dele — seja com personagens memoráveis ou com uma simples fotografia que deixa a internet rendida.