Este top de Matilde Breyner esgotou num ápice… Mas, encontrámos igual por metade do preço

A atriz da TVI, Matilde Breyner, voltou a capturar a atenção dos seguidores, não só pelo seu humor contagiante, mas também pelo top verde que usou numa publicação recente no Instagram. Conhecida pelos vídeos virais em que imita pessoas e pela sua autenticidade, a atriz partilhou um momento divertido com a legenda:

«Quando discuto com o @tiago.felizardo e sei que ele tem razão.»

O post rapidamente se tornou viral, somando milhares de comentários em poucas horas, e o destaque acabou por ser o seu top verde, que chamou a atenção pela cor vibrante e pelo design original. A peça, que evidencia o estilo descontraído e contemporâneo da atriz, está temporariamente esgotada na H&M por 29,99 euros e disponível na Shein por 14,99 euros, em todos os tamanhos.

As reações nas redes sociais não se ficaram apenas pelo humor. Celebridades juntaram-se à brincadeira e elogiaram a atriz: Sara Prata comentou, “Quase que dito por ti até se entende qualquer coisinha 😂”, Zé Lopes respondeu apenas com emojis de gargalhada, Marta Gil afirmou, “Como dizer tanto sem dizer nada!”, enquanto Iva Domingues destacou a atriz com um simples “😂😂😂😂 épica!”. Tiago Felizardo, protagonista da piada, também reagiu: “Não faço ideia do que estás a falar… mas provavelmente tens razão…”.

Para além do humor, o top verde tornou-se o verdadeiro protagonista da publicação, provando que Matilde Breyner consegue unir estilo, carisma e autenticidade num só look. Com esta escolha de moda, a atriz reforça o seu estatuto de ícone de estilo em Portugal, capaz de transformar peças acessíveis em tendências virais.

A relação de Matilde Breyner com Tiago Felizardo, iniciada em 10 de fevereiro de 2016, mantém-se sólida, e o casal é pai de Mia, de 1 ano, frequentemente partilhando momentos de cumplicidade nas redes sociais. Entre risos, estilo e bom gosto, Matilde continua a afirmar-se como uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, provando que humor e moda podem andar sempre de mãos dadas.

Veja aqui outro video divertido da atriz:

