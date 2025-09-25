Este top de Matilde Breyner esgotou num ápice… Mas, encontrámos igual por metade do preço

  • TVI Novelas
  • Há 16 min
Este top de Matilde Breyner esgotou num ápice… Mas, encontrámos igual por metade do preço - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

A atriz da TVI, Matilde Breyner, voltou a capturar a atenção dos seguidores, não só pelo seu humor contagiante, mas também pelo top verde que usou numa publicação recente no Instagram. Conhecida pelos vídeos virais em que imita pessoas e pela sua autenticidade, a atriz partilhou um momento divertido com a legenda:

«Quando discuto com o @tiago.felizardo e sei que ele tem razão.»

O post rapidamente se tornou viral, somando milhares de comentários em poucas horas, e o destaque acabou por ser o seu top verde, que chamou a atenção pela cor vibrante e pelo design original. A peça, que evidencia o estilo descontraído e contemporâneo da atriz, está temporariamente esgotada na H&M por 29,99 euros e disponível na Shein por 14,99 euros, em todos os tamanhos.

As reações nas redes sociais não se ficaram apenas pelo humor. Celebridades juntaram-se à brincadeira e elogiaram a atriz: Sara Prata comentou, “Quase que dito por ti até se entende qualquer coisinha 😂”, Zé Lopes respondeu apenas com emojis de gargalhada, Marta Gil afirmou, “Como dizer tanto sem dizer nada!”, enquanto Iva Domingues destacou a atriz com um simples “😂😂😂😂 épica!”. Tiago Felizardo, protagonista da piada, também reagiu: “Não faço ideia do que estás a falar… mas provavelmente tens razão…”.

Para além do humor, o top verde tornou-se o verdadeiro protagonista da publicação, provando que Matilde Breyner consegue unir estilo, carisma e autenticidade num só look. Com esta escolha de moda, a atriz reforça o seu estatuto de ícone de estilo em Portugal, capaz de transformar peças acessíveis em tendências virais.

A relação de Matilde Breyner com Tiago Felizardo, iniciada em 10 de fevereiro de 2016, mantém-se sólida, e o casal é pai de Mia, de 1 ano, frequentemente partilhando momentos de cumplicidade nas redes sociais. Entre risos, estilo e bom gosto, Matilde continua a afirmar-se como uma das figuras mais queridas da televisão portuguesa, provando que humor e moda podem andar sempre de mãos dadas.

Veja aqui outro video divertido da atriz: 

Veja também: 

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas - Novelas - TVI

Madalena Aragão apanhada de surpresa durante o jantar de gala com a equipa do PSG. O motivo está viral - Novelas - TVI

 

Mais Fotos

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda fica do lado errado e pode correr perigo

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Depois de ser agredida, Daniela revela o segredo de Lukenia a Talu?

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Fazenda»: Ary é esfaqueado

A Fazenda
Ontem

Fernanda Serrano deixa pistas de projeto futuro: «Só me deixa mesmo muito vaidosa e feliz!»

ter, 23 set

Vem aí em «A Protegida»: Aruna esconde de Sanjay o que anda a acontecer

A Protegida
ter, 23 set

Vem aí em «A Protegida»: Descontrolo de Gonçalo une Mariana e Mónica como nunca antes visto

A Protegida
seg, 22 set
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: A mando de Lukenia, Zuri mente gravemente a Talu

A Fazenda
dom, 13 jul
1

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Hoje
2

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Hoje
3

Quando as câmaras se desligaram na Bola de Ouro, eis o gesto inesperado de João Neves a Madalena Aragão

A Fazenda
ter, 23 set
4

Exclusivo «A Fazenda»: Júlia avança com o aborto, mas há algo que acontece

A Fazenda
seg, 8 set
5

Vem aí em «A Fazenda»: Mafalda fica do lado errado e pode correr perigo

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Há novidades sobre a saúde do bebé de Júlia

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Gonçalo perde o controlo após ser drogado por Duarte

A Protegida
Hoje

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Hoje

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Hoje

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Médica, que falsificou a gravidez de Zuri, deixa Lukenia encurralada

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Não é egoísmo é amor»: Marta Melro quebra tabus ao revelar um dos seus segredos

Hoje

«O silêncio não protege as vítimas.»: Teresa Tavares lança grito de alerta e expõe realidade dura

Hoje

«Estava à espera da meia noite para...»: Diogo Amaral surpreende com publicação inesperada

Hoje

O que é ser madrasta? Explicação de Jessica Athayde deixa Diogo Amaral em lágrimas

Hoje

«Boa sorte pai»: Maria Botelho Moniz e filho surpreendem Pedro Bianchi Prata antes de momento importante

Hoje

Atriz famosa desabafa sobre fase difícil: «A tristeza, a desilusão...»

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN