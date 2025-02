Este vestido de Rita Pereira ficou nas bocas do mundo. E, a culpa foi de um pormenor!

Decorria o ano de 2024 e Rita Pereira tinha acabado de chegar do Brasil, vinda de um novo desafio profissional.

O primeiro evento em que a atriz marcou presença, ao chegar a Portugal, foi a gala do 31º aniversário da TVI. Rita Pereira chegou ao Casino do Estoril e deixou tudo e todos boquiabertos com um vestido desenhado por ela própria. Mas o grande detalhe é que era em denim (ganga), algo que não é visto tão usualmente.

Além do vestido, Rita Pereira usou um chapéu e um colar muito chamativos.

Veja a galeria acima e recorde, também, o visual de cortar a respiração, que a atriz usou na gala de aniversário de 2023.

Gosta dos looks de Rita Pereira? Então, vai gostar de ver os de Ana Guiomar!

Sabia que pode votar e ter um papel importante na Gala da TVI?