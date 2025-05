Estes atores da TVI não escondem o amor pelo Sporting. Alguns, até pisaram o relvado com os jogadores

Inês Aguiar e Viktor Gyökeres assumem o namoro nos festejos do Sporting

O título de bicampeão nacional conquistado pelo Sporting foi vivido com intensidade não só pelos adeptos anónimos, mas também por várias caras bem conhecidas da televisão portuguesa. Atores da TVI como Pedro Granger, Tiago Teotónio Pereira, Matilde Reymão, Diogo Valsassina, Carolina Frias e Marta Andrino fizeram questão de mostrar o seu orgulho leonino — e, em alguns casos, até celebraram em pleno relvado do Estádio José Alvalade.

Nas redes sociais, multiplicaram-se as publicações carregadas de emoção e memória, acompanhadas por imagens dos festejos e mensagens sentidas.

Pedro Granger, assumidamente sportinguista, escreveu: «BICAMPEÕES! E hoje fez-se história. Obrigado Sporting. OBRIGADOOOOOOO!». Tiago Teotónio Pereira, que marcou presença no relvado, partilhou uma fotografia com a palavra simples, mas poderosa: «BI». Matilde Reymão, também muito ligada ao clube desde pequena, partilhou um texto comovente onde recorda a ligação ao pai e ao Sporting: «Quando era pequena, o meu programa preferido era ir ao Sporting com o meu pai. Íamos quase todos os fins de semana. Lembro-me de uma vez ele ir ver um dérbi e sair de casa às escondidas porque a minha mãe tinha medo que me levasse (por ser um jogo de alto risco). Mas eu ouvi o carro a sair da garagem e lembro-me de correr atrás dele, cheia de lágriminhas, para que não me deixasse para trás. São dessas memórias que guardo algumas das maiores alegrias da minha infância. E ontem, estar em Alvalade e vê-lo vencer, foi especial… Desta vez com o meu @nicvonrupp SPORTING ALLEZ. Bi campeões.». Diogo Valsassina também marcou o momento com simplicidade e emoção: «Faltam as palavras, ficam as imagens. Bicampeões @sportingcp Vou dormir até domingo.». Carolina Frias destacou o amor pelo clube e o desejo de o passar de geração em geração: «Somos BICAMPEÕES. A tentar que seja de geração em geração. Este ano festeja-se em casa. Amo-te, meu @sportingcp». Marta Andrino refletiu sobre um fim de semana cheio de acontecimentos marcantes: «Sporting campeão (outra vez) Parabéns».

Também a apresentadora Rita Ferro Rodrigues partilhou várias imagens dos festejos no Instagram. Numa delas, surge com Inês Aguiar, que esteve também em pleno relvado com Viktor Gyökeres, assumindo assim, discretamente, a ligação com o jogador sueco. Na legenda, Rita escreveu: «Bicampeões. Num ano tão difícil para o Sporting, vive-se isto com emoção redobrada. Viva o Sporting Clube de Portugal!».

A noite foi de festa, emoção e, para muitos, de nostalgia. A ligação entre os artistas da TVI e o Sporting ficou mais uma vez evidente — não apenas como adeptos fervorosos, mas como parte de uma geração que vive o futebol com sentimento, tradição e um enorme orgulho leonino.

