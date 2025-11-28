«Estou a viver um sonho»: Liliana Santos vive fase feliz

«Estou a viver um sonho»: Liliana Santos vive fase feliz
Liliana Santos conquistou o público português como uma das mulheres mais belas e carismáticas da televisão durante a década de 2000. Natural de Lisboa, começou a sua carreira como modelo, destacando-se rapidamente pela sua presença marcante diante das câmaras. A sua fama aumentou ao integrar o elenco de Morangos com Açúcar, um dos maiores fenómenos juvenis da ficção nacional, que serviu de rampa de lançamento para muitos dos rostos mais conhecidos da época.  Ao longo dos anos, participou em várias novelas da TVI, incluindo Ninguém como tu, Espírito Indomável e Quero é Viver, entre outras. 

Atualmente, a atriz encontra-se a desfrutar de umas férias na Madeira, hospedada num hotel de luxo rodeado de natureza e com uma vista panorâmica sobre o mar. A influencer partilhou várias imagens da sua estadia, mas foram as fotos na piscina, onde surge de biquíni elegante e sensual, que mais atraíram atenção. Na legenda, escreveu: “Por favor não incomodar. Estou a viver um sonho”.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lilly (@lilianasantos)

Os seguidores reagiram de imediato às publicações, com comentários como: «Amo esse hotel!», «Tu é que és um sonho giraça ❤️» comentou a atriz Sofia Arruda, «Tu és um sonho de Mulher», «Gorgeous Lili... you are a dream Lady ❤️» e «Que belo hotel, e você belíssima Lili, bom domingo».

Com a sua presença marcante e elegante, Liliana Santos continua a cativar o público, seja na televisão, nas redes sociais ou nos momentos de lazer, mantendo o charme e o carisma que a tornaram uma das figuras femininas mais icónicas da televisão portuguesa.

Recorde a conversa de Liliana Santos, no «Goucha», onde falou dos estereótipos associados à beleza e como estes podem prejudicar a vida pessoal e a carreira.  

