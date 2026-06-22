Estreia «A Madrasta»: A verdade! Diana foi vítima de uma conspiração e acabou na prisão

Em «A Madrasta», Camila (Ana Lopes) e Diana (Inês Castel-Branco) trabalham na produção de joias, numa prisão. Camila não se conforma com a pena que lhe deram e quer arranjar outro advogado, mas toma consciência de que Diana está ali há muito mais tempo e pergunta-lhe o que fez para estar ali. A expressão de Diana fecha-se. Diana observa as fotos dos filhos e confessa a Camila o que fez para estar ali. Diz que às vezes ainda sente o cheiro a Jasmim daquele hotel.

(FLASHBACK 20 ANOS ATRÁS) Diana chega ao hotel em Marrocos com Pedro e sócios da empresa com as respetivas mulheres, que fazem comentários depreciativos sobre Diana. Ela não ouve o que dizem, mas sente-se observada. Pergunta a Pedro se está arrependido de a ter trazido e ele estranha a pergunta. Artur (Bruno Madeira) quer falar com Diana sobre a empresa e revela que se está a passar algo muito grave. Já no quarto, Pedro pergunta a Diana o que Artur queria e ela diz que queria falar sobre a empresa. Pedro acha que não faz muito sentido, pois Diana não pertence à empresa e não gosta da forma como Artur olha para ela. Diana lembra que Artur é seu amigo e brinca com ele por estar com ciúmes. Liga para casa para saber dos filhos. Felícia atende e diz que Beatriz (Catarina Nifo) e Miguel (Bernardo Cascais) já tomaram banho e acabaram de jantar. Não gosta do comentário de Diana sobre a forma como está a tratar dos miúdos e diz-lhe que devia ter ficado em casa. Carminho (Teresa Tavares) reprova a forma como Felícia fala com Diana, mas esta assume que não gosta de Diana e não percebe o que o irmão viu nela.

Diana encontra Artur caído no chão com um ferimento de bala e uma arma caída ao lado dele. Tenta socorrê-lo, mas leva um golpe na cabeça. Quando desperta tem a arma na mão e dois seguranças que a agarram.

(PRESENTE) Diana continua a contar o que se passou e Camila ouve-a, percebendo que houve uma conspiração para acusar Diana. Esta revela que encontraram vestígios de pólvora na sua mão e um cozinheiro diz que a viu a comprar uma arma. Diana conta que por mais que tentasse explicar que não foi ela, ninguém acreditou.