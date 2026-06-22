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A Madrasta

Estreia «A Madrasta»: Pedro abandona Diana na prisão, para que ela morra

  • Ontem às 21:57
Estreia «A Madrasta»: Pedro abandona Diana na prisão, para que ela morra - TVI
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Em «A Madrasta», (FLASHBACK 20 ANOS ATRÁS) Diana (Inês Castel-Branco), na prisão, chora destroçada. Pedro (Albano Jerónimo) vai ter com ela e Diana tenta abraçá-lo, mas ele afasta-se. Esta garante que não fez nada e pede a Pedro para a tirar dali, mas fica em choque ao perceber que ele não acredita nela, pois afirma que as provas estão todas contra ela. Diana diz que foi ter com Artur (Bruno Madeira) para ajudar Pedro, mas ele não acredita.

(PRESENTE) Diana diz que Pedro a deixou ali para morrer. Camila (Ana Lopes) não consegue entender porque ele faria uma coisa dessas. Diana diz que talvez tivesse algum motivo para isso. Camila pergunta-lhe se não tem outra família ou amigos. Diana diz que tem os filhos, mas não sabe o que lhes disseram, já que nunca a vieram ver.

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