Estreia «A Madrasta»: Pedro anuncia que vai casar com Francisca e a família revolta-se

Em «A Madrfasta», Pedro (Albano Jerónimo) acha melhor Francisca (Matilde Reymão) não ir à missa. Ela fica chateada por ele a excluir de tudo e pergunta-lhe se já contou aos filhos que vão casar. Pedro acha melhor deixar passar o aniversário da morte de Diana (Inês Castel-Branco) e Francisca culpa-o pelos filhos venerarem um fantasma. Beatriz (Catarina Nifo) entra e fica chocada ao ver o pai beijar Francisca.
Beatriz vem furiosa por ter visto o pai aos beijos com Francisca. Carminho (Teresa Tavares) lembra que Pedro ficou viúvo há 20 anos. Miguel (Bernardo Cascais) também acha que o pai não devia ter trazido Francisca ali para casa, no dia do aniversário da morte da mãe. Felícia (Isabl Abreu) diz ao irmão que também não acha bem que ele tenha trazido Francisca ali para casa no dia do aniversário da morte de Diana. Pedro pede a Felícia para não se meter na sua vida e avisa que vai casar com Francisca. Felícia fica em choque.
Já na Igreja, Felícia conta a Carminho que Pedro quer casar com Francisca, mas promete que aquele casamento não vai acontecer