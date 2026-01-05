Estreia «Amor à Prova»: Alice e Tomás descobrem que o filho tem leucemia

Em «Amor à Prova», continuam todos à espera de notícias de Nico. Amália (Ana Guiomar) acha melhor ir buscar umas roupas para o caso de Nico (Salvador Biernat) passar a noite no hospital. Tomás (João Jesus) recusa-se a aceitar que isso possa acontecer. Sara (Joana de Verona) chama os pais de Nico e diz-lhes que já o podem ir ver. Eles trocam um olhar de alívio e abraçam o filho.

Alice (Mafalda Marafusta) faz um esforço para controlar as lágrimas e mostra-se positiva. David (Diogo Amaral) surge com o resultado dos exames e pede a Alice e Tomás para falarem no seu gabinete, deixando-os inquietos. Alice e Tomás pedem a David para lhes dizer de uma vez o que se passa. David confirma que Nico não sofreu lesões do acidente, mas que tem leucemia. O mundo de Alice e Tomás desaba.

Alice e Tomás estão devastados com a notícia e tentam perceber se há alguma hipótese de o diagnóstico estar errado, mas David diz que os indicadores são muito fortes. Alice limpa as lágrimas e pergunta o que podem fazer. David diz que a solução passa por um transplante de medula e é muito provável que um deles seja compatível, mas eles não parecem muito confiantes.

Os pais contam a Nico que ele está doente e que vai ter de abrandar um pouco e fazer uma operação. Nico fica a processar a informação, mas mostra-se determinado em vencer a doença. Os pais ficam emocionados com a garra do filho e tentam não demonstrar o medo que sentem.