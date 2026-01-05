Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Em «Amor à Prova», Cris (José Condessa) e Domingos (João Lagarto) conversam enquanto trabalham. Bruno (João Arrais) surge com o seu lenço ao pescoço e Cris e Domingos gozam com ele. Nelson (Fernando Rodrigues) entra furioso e pergunta quem fez a última manutenção no kartódromo. Cris assume que foi ele e Nelson diz-lhe que ouve um acidente grave e que tem de ir já para lá.

Cris já está diante de Alves (António Machado) e garante que é muito cuidadoso com o seu trabalho, por isso não entende o que pode ter falhado. Alves está aflito porque o acidente pode ter sido provocado por uma falha mecânica.

Afonso (Guilherme Filipe) surge, quando Tomás vê o pai e conta-lhe o que aconteceu. Afonso fica melindrado por não ter sido convidado para a festa, mas também preocupado com o que aconteceu ao neto e promete processar o kartódromo.

Cris termina de verificar o motor do Kart e garante que não houve nenhuma falha mecânica. Alves espera que a polícia ache o mesmo e explica que o miúdo é de uma família importante e com certeza vão querer investigar tudo ao pormenor. Alves avisa que pode meter tribunais e até acabarem com o kartódromo e a oficina.

Nelson está aflito com o que pode acontecer à oficina, depois do acidente que aconteceu no kartódromo. Cris garante que não teve culpa de nada e que fez o seu trabalho bem feito, mas Nelson sabe que a família do miúdo não vai facilitar e acha melhor Cris ficar suspenso, até se perceber o que realmente aconteceu. Bruno tenta desdramatizar e dá-lhe um flyer de uma corrida de carros. Diz-lhe que agora tem tempo para participar, mas Cris afirma que não tem dinheiro e vai embora chateado.