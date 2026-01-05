Estreia «Amor à Prova»: Desespero absoluto! Nico vai parar ao hospital

Em «Amor à Prova», as portas da ambulância abrem-se e dois técnicos retiram a maca com Nico (Salvador Biernat). Alice sai de seguida e pede-lhes para se despacharem. Alice (Mafalda Marafusta) vai ter com David (Diogo Amaral) e pede-lhe que a ajude. David inteira-se da situação de Nico e leva-o para o interior da clínica, prometendo trazer novidades em breve.

Tomás (João Jesus) e Amália (Ana Guiomar) chegam e tentam saber informações sobre Nico. A rececionista informa-os de que Nico está em observação e que David está com ele. Tomás sente-se culpado por ter organizado uma festa com karts. Alice está desesperada e diz que isso agora não importa, mas percebemos que também o culpa.