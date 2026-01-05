Amor à Prova

Estreia «Amor à Prova»: Desespero absoluto! Nico vai parar ao hospital

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 31min
Estreia «Amor à Prova»: Desespero absoluto! Nico vai parar ao hospital - TVI
Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

Em «Amor à Prova», as portas da ambulância abrem-se e dois técnicos retiram a maca com Nico (Salvador Biernat). Alice sai de seguida e pede-lhes para se despacharem. Alice (Mafalda Marafusta) vai ter com David (Diogo Amaral) e pede-lhe que a ajude. David inteira-se da situação de Nico e leva-o para o interior da clínica, prometendo trazer novidades em breve.

Tomás (João Jesus) e Amália (Ana Guiomar) chegam e tentam saber informações sobre Nico. A rececionista informa-os de que Nico está em observação e que David está com ele. Tomás sente-se culpado por ter organizado uma festa com karts. Alice está desesperada e diz que isso agora não importa, mas percebemos que também o culpa.

Amor à Prova

Estreia «Amor à Prova»: Sara e Cris vão viver juntos

Amor à Prova
Ontem

Revelação inesperada em «Amor à Prova»: «O Nico é adotado»

Amor à Prova
Ontem

Estreia «Amor à Prova»: Alice e Tomás descobrem que o filho tem leucemia

Amor à Prova
Ontem

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Sara faz chantagem com o pai

Amor à Prova
Ontem

Amor à Prova: Diagnóstico de David sobre Nico deixa Amália desconfiada

Amor à Prova
Ontem
Mais Amor à Prova

Mais Vistos

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida
Ontem
1

Em tempos de tempestade, Sara Barradas revela o seu gosto mais polémico

15 nov 2025
2

Atriz acarinhada pelo público fala sobre fase difícil: «Perdi-as para a morte»

Queridos Papás
dom, 4 jan
3

Acampada à porta do lar dos avós, Diana Nicolau fala de tema sensível: «O preconceito que tinha era pura ignorância»

10 mar 2024
4

Vem aí «A Protegida»: Mariana em choque ao descobrir o verdadeiro motivo das lágrimas da mãe

A Protegida
Ontem
5

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Más notícias em «Amor à Prova»: «O Nico tem leucemia»

Amor à Prova
Ontem

Vem aí «Terra Forte»: Flor e António preparam confronto que pode mudar tudo e Dudu reage

Ontem

Estreia «Amor à Prova»: Cris é o culpado do acidente de Nico?

Amor à Prova
Ontem

Kelly Bailey e Lourenço Ortigão surpreendem ao mostrar imagens nunca antes vistas com o filho

A Fazenda
Ontem

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Ontem

Ana Guiomar faz mudança de visual radical e deixa recado atrevido

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo segue as pisadas da mãe e surpreende com salto de coragem

Ontem

À procura do homem dos seus sonhos, apresentadora famosa vive uma surpresa inesperada

Ontem

Rita Patrocínio e Tiago Teotónio Pereira vão ser pais (pela terceira vez)

Ontem

Família Patrocínio está a aumentar. Vem aí mais um bebé

Ontem

«Em processo de recuperação»: Sara Barradas vive 'luta' e deixa desabafo

A Protegida
Ontem

«Intenso, cansativo»: Grávida do terceiro filho, Inês Aires Pereia abre o coração sobre um novo começo

Ontem
Mais Fora do Ecrã