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Coração de mãe

Estreia de Coração de Mãe promete emoção: há um momento que vai fazer-nos acreditar no amor

  • Hoje às 11:42
Estreia de Coração de Mãe promete emoção: há um momento que vai fazer-nos acreditar no amor - TVI
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A novela Coração de Mãe conta várias histórias de amor. A primeira, e a mais importante, é a de uma mãe que vai fazer tudo para salvar o filho. Mas também há a história de um filho que comete um ato de loucura para salvar a mãe.

Há ainda uma história romântica que envolve Linda, a protagonista, personagem interpretada por Joana Solnado, e João, um polícia sensato e carinhoso, interpretado por Diogo Morgado.

Os dois vão apaixonar-se depois de João ser chamado para intervir em mais um episódio de violência doméstica de que Linda é vítima. Linda consegue separar-se do marido e fica pronta para viver o amor da sua vida.

O episódio de estreia de Coração de Mãe tem uma cena muito marcante, que revela o primeiro beijo na boca entre Linda e João. Os dois vivem um momento muito romântico, com João a declarar-se: «Tu mereces ser muito feliz».

Contudo, o destino vai pôr este amor à prova. O filho de Linda, Guga, vai salvar a vida da mãe e matar o pai num ato de loucura. A partir desse momento, Linda passa a fazer tudo para o salvar da prisão.

Histórias sem pausas?
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Veja aqui algumas imagens deste episódio marcante de Coração de Mãe.

Coração de Mãe estreia esta segunda-feira, dia 7 de setembro, na TVI. Uma história imperdível.

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