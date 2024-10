Estudou em França, é atriz e escritora. Quem é esta menina?

Carolina Amaral, de 31 anos, nasceu em Guimarães, mas viveu até aos quatro anos nos Açores.

Licenciou-se em teatro na Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, no Porto, frequentou a Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa e, ainda, estudou no Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique, em Paris.

Tornou-se atriz e escritora, mas foi no colégio que esta paixão pela representação nasceu:

Apaixonada pelo teatro, teve a sua primeira aventura televisiva, como Sal em «Cacau», uma das grandes vilãs da novela, que está em exibição na TVI.