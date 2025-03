«Eu em pita»: reconhece esta atriz tão conhecida?

Vem aí outro bebé? Jessica Athayde responde

Foi no passado dia 4 de março, que Jessica Athayde partilhou 18 fotografias e houve um motivo especial: «Como não estou no Rio de Janeiro twerking e cheia de purpurinas a sambar. Achei por bem deixar 18 fotografias com legendas».

Na descrição, a atriz explica ainda cada registo:

«1- cortei a franja, estamos numa relação amor - ódio

2- A prevenção de virmos a dormir em quartos separados.

3- 2 semanas consecutivas esgotados

4- Esta temporada do white lotus é chataaaaaaaaa

5- A peça que nunca aconteceu.

6- A cabeçada que levei do Oli

7- A vida Oli

8- O Corte de cabelo que o Oli me implora para fazer

9- Quem não tem um Diogo pode sempre arranjar um Oscar.

10- uma Célia para a Célia

11- O diogo em puto

12- Eu em pita

13- mas o Oliveira é o mais bonito

14- Beijinho de make up

15- Saudades de pouca roupa

16- saudades de girls night

17- os Nike que ninguém gosta e eu amo.

18- A minha amiga lindona».

Percorra a galeria que preparamos para si e veja todas as fotos da atriz.

