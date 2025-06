Evandro Gomes, Talu de «A Fazenda», está a levar fãs à loucura. Perceba o motivo

Evandro Gomes, o ator que dá vida a Talu na novela da TVI «A Fazenda», está a fazer furor nas redes sociais. O jovem partilhou no Instagram um carrossel de fotografias onde aparece em tronco nu, molhado e em plena praia, deixando os fãs completamente rendidos.

Na legenda da publicação, o ator escreveu apenas: "All that I need".

A simplicidade das palavras contrastou com o impacto das imagens: sensualidade, charme e uma forma física invejável. A caixa de comentários encheu-se rapidamente com elogios dos seguidores, que não pouparam nas palavras de admiração.

Fãs rendidos: «És muito lindo e sexy»

As reações não se fizeram esperar. Entre centenas de comentários, destacam-se declarações como: «Lindo», «Se me olhas assim eu apaixono-me», «Lindíssimo, com um ar muito bom», «Menino mais lindo», «És muito lindo e sexy e adoro a cor dos teus olhos».

Talu, o coração dividido de «A Fazenda»

Na trama de «A Fazenda», Evandro dá vida a Talu, um dos personagens mais acarinhados pelos telespectadores. Envolvido num triângulo amoroso com Eva e Zuri, Talu enfrenta dilemas do coração, dramas familiares e desafios emocionais que têm prendido os fãs ao ecrã. A sua intensidade, vulnerabilidade e paixão tornaram-no numa das figuras centrais da novela — e numa verdadeira sensação nacional.

A popularidade de Evandro Gomes continua a crescer, tanto pelo seu talento como pelo carisma e beleza que mostram do outro lado do ecrã e nas redes sociais. O ator, de sorriso fácil e olhar penetrante, tem conquistado uma legião de fãs que seguem de perto todos os seus passos — dentro e fora da ficção.