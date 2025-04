Exclusivo «A Fazenda»: A aliança inesperada de Ary e Januário tem um propósito

Em «A Fazenda», Samuel explica a Ivandro (Vitor Hugo) que trabalhou numa fazenda antes de se tornar mecânico e por isso ficou a perceber também de geradores e outras máquinas. Ary (Isaac Alfaiate) e Januário (Hoji Fortuna) escutam a conversa discretamente.

Januário e Ary concordam que Samuel anda a esconder coisas para saber trabalhar em tantas áreas. Ary assente a Januário estar preparado para fazerem o que combinaram para correrem com ele da Mumba.

Júlia (Kelly Bailey) pressiona Eva (Margarida Corceiro) para lhe contar o que aconteceu no dia em que Duarte (Cláudio de Castro) desapareceu, dizendo também ter a certeza que estava a usar a pulseira que foi encontrada no jipe dele. Eva olha aflita para a irmã, mas a conversa é interrompida por uma explosão no exterior. Joel (João Jesus) e Ary saem disparados por também terem ouvido a explosão na fazenda e Eva e Júlia estarem lá agora.

Samuel esboça ar confuso por o gerador que tinha arranjado ter explodido, com Ary a picá-lo a pôr em causa ele ser mecânico. Júlia olha-o chateada.

Januário ataca Samuel perante Ivandro, Weza (Cláudia Semedo), Daniela (Soraia Tavares) e Mena (Cíntia Semedo), dizendo que o que aconteceu com o gerador prova que Samuel anda a enganá-los a todos, disfarçando o seu ar envolvido no assunto. FLASHBACK:

Januário diz a Ary para ficar de guarda para ele poder ir sabotar o gerador para tramarem Samuel.

Ary continua a insinuar que Samuel pode estar a mentir sobre todo o seu passado. Este chega, dizendo que o gerador foi sabotado. Todos o olham surpresos.