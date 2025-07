Exclusivo «A Fazenda»: A mando de Lukenia, Zuri mente gravemente a Talu

Em «A Fazenda», Zuri (Madalena Aragão) argumenta a Talu (Evandro Gomes) que não precisa de ir o médico por já ter ido antes. Talu percebe que Zuri está a mentir, pedindolhe que lhe conte o que se está a passar.

Zuri confessa a Talu que soube da sua gravidez pelo feiticeiro da aldeia. Talu insiste com ela em levá-la ao médico, prometendo estar sempre ao seu lado para apoiá-la. Zuri diz precisar de apanhar ar, comprometida.

Talu diz a Gaspar (Nuno Lopes) que Zuri lhe mentiu sobre já ter ido ao médico, precisando mesmo de estar a seu lado se quer que tudo corra bem com o bebé. Gaspar diz poder falar com Mendonça para tentar arranjar uma consulta no médico mais barata para ele.

Zuri conta nervosa a Lukenia (Rita Cruz) que Talu a quer obrigar a ir ao médico, indo descobrir que ela não está grávida. Lukenia, dizendo que já esperava que Talu agisse assim, começa a explicar-lhe o que ela tem de fazer agora para Talu continuar a pensar que ela espera um filho dele.

Lukenia insiste com Talu para a deixar ajudá-lo no acompanhamento da gravidez de Zuri, dizendo saber que ele não tem dinheiro para ir a médicos, sugerindo que ela seja acompanhada no posto da Mumba. Talu acaba por assentir sem outra hipótese. Lukenia sai satisfeita

Relembre-se como foi o primeiro encontro de Zuri com Lukenia: