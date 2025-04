Exclusivo «A Fazenda»: A viver uma nova vida, Joel e Eva estão cada vez mais cúmplices

Em «A Fazenda», um mês depois, vemos Eva (Margarida Corceiro) a trabalhar numa clínica veterinária em Lisboa. Eva sorri feliz por Joel (João Jesus) a ter vindo visitar. Joel conta as novidades a Eva, dizendo que Becas (Rita Loureiro) quer declará-lo oficialmente como seu filho, e que Ary não larga Júlia nem por um minuto. Eva sorri divertida.

Eva, Joel e Leonor disfarçam a sua tensão por Alba comentar estar preocupada por Duarte nunca mais ter dito nada. Eva e Joel saem com Miro (Pedro Hossi) para irem ao D-Lícia.

Eva e Joel chegam com Miro ao D-Lícia, comentando que o bar está diferente. Esmeralda (Julie Sergeant) repreende Carlinhos, que agora trabalha no bar. Miro olha intrigado para Esmeralda a dizer-lhe que agora têm bengaleiro no D-Lícia. Eva admite a Joel continuar a sentir-se muito mal por ter sido por culpa dela que Duarte (Cláudio de Castro) pode ter morrido, mas Joel conforta-a a dizer-lhe que ela não podia ter feito as coisas de outra forma para proteger Júlia. Joel convida Eva para dançarem, demonstrando os jovens a grande cumplicidade que sentem um pelo outro.

Eva lastima-se a Joel custar-lhe muito ver Alba (São José Correia) a sofrer por Duarte, mas Joel diz-lhe que ela não pode mesmo contar-lhe a verdade por ir parar à prisão se o fizer. Eva agradece a Joel por todo o apoio que lhe dá.

