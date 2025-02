Exclusivo «A Fazenda»: Alba ameaça Miguel, mas ele joga a grande cartada

Em «A Fazenda», Alba (São José Correia) conta a Miro (Pedro Hossi) de Gaspar (Nuno Lopes) saber que Leonor (Dalila Carmo) era culpada da morte de Rita, dizendo Miro perceber agora por que ele tentou fugir com ela. Miro olha em choque para Alba a admitir que foi ela quem convenceu Gaspar que Leonor fez um aborto voluntário, e foi por isso que ele denunciou aquela história publicamente para se vingar dela.

Alba avisa Miro que vai continuar na sua senda vingativa contra Leonor até a destruir por completo.

Alba diz a Miguel (Diogo Infante) que sabe como incriminar a ele e Leonor pela morte de Rita, acusando-o de ter matado Bianca (Raquel Tillo) por ela ter descoberto a verdade. Miguel olha aflito. Alba assume a Miguel que o seu objectivo passa por metê-lo a ele e Leonor na cadeia, não havendo nada que a faça mudar de ideias.

Estaca gelada por Miguel dizer que nesse caso Duarte irá fazer-lhes companhia pelo atropelamento do homem, dizendo que apurou que ele estava nessa noite no carro com Vânia (Maya Booth), passando-lhe uma pasta com provas.