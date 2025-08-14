A Fazenda

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 29min
Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem
Em «A Fazenda», todos aguardam expectantes que Ivandro (Vitor Hugo) dê notícias do que combinaram para que ele impeça Alba de fazer queixa de Eva (Margarida Corceiro) na polícia. Leonor (Dalila Carmo) está muito angustiada, seguindo para o quarto. Gaspar (Nuno Lopes) repara e vai atrás dela.

 Leonor admite a Gaspar sentir-se como culpada do que Alba está a fazer por ter sido por causa da morte de Rita que Duarte ficou com problemas. Gaspar conforta-a a dizer que Alba também errou por proteger tanto o filho. Gaspar diz a Leonor ter a certeza que Alba vai acabar por cair em si e vão voltar a ser irmãs unidas. Leonor esboça ar pouco confiante.

 Ivandro prendeu Alba na mercearia, dizendo-lhe que ela não pode fazer queixa de Eva na polícia para conseguirem descobrir onde está Duarte. Alba não acredita nele, começando a gritar por ajuda. Ivandro tapa-lhe a boca. Alba debate-se e tenta gritar sem sucesso para ser libertada.  Weza olha atrapalhada para Lukenia a perguntar-lhe por que não a informou que ia fechar a venda por causa dessa desratização. Lukenia (Rita Cruz) ouve um grito vindo da venda e olha desconfiada para a irmã, forçando a entrada. Júlia junta-se a elas.  Ivandro controla Alba para ela não fazer barulho, mas Alba morde-lhe a mão e Ivandro grita. Lukenia e Júlia entram com Weza (Cláudia Semedo), olhando atónitas para Alba ali amarrada. Júlia liberta Alba, perguntando-lhe por que a prenderam ali. Ivandro segreda a Alba se está preparada para contar a Júlia que Duarte (Cláudio de Castro) a violou. Alba hesita.

Alba recusa-se a contar a Lukenia e Júlia por que Ivandro a prendeu. Lukenia sai irritada a avisar ir descobrir o que todos eles estão a esconder.

 

