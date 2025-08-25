Exclusivo «A Fazenda»: Alba surpreende Esmeralda à saída do quarto de Miro

Esmeralda (Julie Sergeant) vem confortar Miro (Pedro Hossi) ao quarto, com este a lastimar-se que Alba (São José Correia) está tão descontrolada em proteger Duarte (Cláudio de Castro) que chegou ao ponto de ter ameaçado Júlia (Kelly Bailey) de meter Miguel (Diogo Infante) na prisão se ela fizer queixa do filho.

Alba hesita em ir falar com Miro, estacando em choque ao ver Esmeralda sair a sorrir-lhe triunfal, a insinuar claramente ter passado a noite com ele.

Esmeralda sorri satisfeita por Alba a ter apanhado em flagrante a sair do quarto de Miro. Gustavo ouve surpreso Miguel a contar-lhe de Leonor querer mentir à polícia sobre terem passado a noite juntos para o ilibar da morte de Bianca. Gustavo anui a Mafalda ter novidades para lhe dar.

Esmeralda cola-se à porta do quarto de Miro a ouvir a discussão deste com Alba por causa dela.

Miro admite a Alba ter passado a noite com Esmeralda, mas assevera-lhe não se terem envolvido. Alba não acredita nele, fazendo Miro explodir a dizer desistir. Alba fica muito magoada, desejando-lhe boa viagem para Lisboa com Esmeralda. Miro sopra o ar arrependido.

Relembre-se que deste episódio entre Miro e Esmeralda que planearam tramar Svetlana e ficar com o bar: