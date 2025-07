Exclusivo «A Fazenda»: Alex acaba a relação com Júlia. Eis a reação dela

Em «A Fazenda», Alex (Rodrigo Tomás) acusa magoado Júlia (Kelly Bailey) de ter sido ela quem denunciou a sua fuga à polícia. Júlia fica em choque por Alex confirmar que foi mesmo Miguel (Diogo Infante) quem denunciou onde ele estava à polícia.

Alex diz a Júlia achar que Miguel estava interessado na captura de Silas e não da dele, contando o que Silas lhe revelou sobre Lukenia (Rita Cruz) e Miguel terem feito chantagem com Gaspar (Nunu Lopes) e também com Eva (Margarida Corceiro) para a fazer desistir do casamento. Alex diz a Júlia somente querer que ela seja feliz, achando que ela devia ficar com Ary e esquecê-lo. Júlia olha-o abalada.

Recorde-se que Alex esteve escondido na casa de Gaspar: